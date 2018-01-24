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Латвия утвердила переход школ на государственный язык

24.01.2018 06:47
Согласно утвержденному закону, обучение в средней школе, в 10-12-х классах, будет исключительно на латышском языке
Латвия утвердила переход школ на государственный язык

В Латвии Кабинет министров одобрил постепенный переход на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает Delfi.

Закончиться процесс перехода должен к 2021/2022 учебному году.

Согласно закону, дошкольное обучение в Латвии билингвальное, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса - на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

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