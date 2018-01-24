Сирийские курды: Турция лжет, когда говорит об операции против ИГ

"Весь мир знает", утверждает представитель вооруженной оппозиции из Сил демократической Сирии, что в месте военной интервенции турок нет позиций ИГ

Курдские военизированные формирования утверждают, что правительство Турции лжет о цели и методах проведения военной операции "Оливковая ветвь" в районе города Африн на северо-западе Сирии. По словам представителя Сил демократической Сирии (SDF) Редура Кселила, в этом месте нет террористов Исламского государства, якобы против которых проводит операцию турецкая армия, пишет агентство Reuters.

Спикер альянса сирийской оппозиции и курдских формирований пояснил, что подобные заявления командования армии Турции - "ложь с целью ввести в заблуждение мировую общественность".

Кселил утверждает, что "весь мир знает" - в Африне якобы нет позиций ИГ.

Представитель SDF уточнил, что против турецкого контингента в Сирии воюют также добровольцы из ФРГ, Британии и даже США.

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20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы. Кроме того, Анкара говорит, что наступление нацелено и на позиции террористической сети Исламское государство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

В районе Африн возле возле турецко-сирийской границы в последние несколько дней в результате обстрелов погибли мирные жители, заявили в ООН. Сейчас там проживает 324 тысячи человек, включая 126 тысяч вынужденных переселенцев из других районов Сирии.

Курдские формирования в Сирии являются ключевым партнером США в борьбе против ИГ и составляют значительную часть Сирийских демократических сил. Турция, однако, рассматривает эти формирования как "террористов" - так же, как и своих, турецких сепаратистов.

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