В секретной части "кремлевского отчета" будут санкции - СМИ
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о существовании некой секретной части "кремлевского отчета", в которой говорится о санкциях против РФ. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNBC Кайла Тоше.
По ее словам, Мнучин отреагировал на претензию сенаторов Шеррода Брауна и Боба Менендеса в том, что в "кремлевском отчете" ничего не говорится о санкциях против лиц из списка.
"Я полагаю, вы не читали секретную часть, - сказал Мнучин Менендесу. Там будут санкции, которые выходят из этого отчета".
Напомним, Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский отчет", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.
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