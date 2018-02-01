США призывают Польшу пересмотреть закон о запрете "бандеризма"

В США считают, что Польша должна посмотреть на законопроект об Институте национальной памяти с точки зрения дальнейшей свободы слова

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, в котором предусмотрено наказание за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом говорится в заявлении Госдепа.



"История Холокоста болезненная. Мы понимаем, что такие фразы как "польские лагеря смерти" - неточные, вводят в заблуждение и болезненные", - говорится в заявлении.



Поэтому Польшу призывают пересмотреть законопроект с точки зрение его влияния на свободу слова и потенциальное сотрудничество с США.

Законопроект предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Документ определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле могут признать польский закон отрицанием Холокоста.

31 января три комиссии Сената Польши поддержали без поправок изменения в закон об институте национальной памяти.

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