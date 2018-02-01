США призывают Польшу пересмотреть закон о запрете "бандеризма"
Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, в котором предусмотрено наказание за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом говорится в заявлении Госдепа.
"История Холокоста болезненная. Мы понимаем, что такие фразы как "польские лагеря смерти" - неточные, вводят в заблуждение и болезненные", - говорится в заявлении.
Поэтому Польшу призывают пересмотреть законопроект с точки зрение его влияния на свободу слова и потенциальное сотрудничество с США.
Законопроект предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Документ определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".
В Израиле могут признать польский закон отрицанием Холокоста.
31 января три комиссии Сената Польши поддержали без поправок изменения в закон об институте национальной памяти.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:48
-
09:30
-
11:33
-
10:16
-
10:46