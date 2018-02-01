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В США приезжали руководители трех российских спецслужб - СМИ

01.02.2018 05:43
Сразу трое глав разведовательных служб России приезжали на встречи в Вашингтон. С какой целью - точно не известно
В США приезжали руководители трех российских спецслужб - СМИ

Главы трех главных разведывательных служб России недавно ездили в США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях. Об этом сообщает Радио Свобода.

30 января посол России в США подтвердил, что на консультации в США ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями.

 The Washington Post сообщил, что на прошлой неделе в США приезжали еще двое чиновников - директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников и руководител Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.

Известно, что Бортников встретился с директором ЦРУ Майком Помпео

В интервью Эху Москвы американский посол Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно имел встречи с руководителями российских разведслужб, но подробностей не уточнил.

"Хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами", - сообщили в ЦРУ.

29 января Помпео в интервью BBC сказал, что американские и российские ведомства сотрудничали, но Россия остается противником.

Бывшие сотрудники спецслужбы отметили тот факт, что в США приехали одновременно сразу трое российских чиновников. Бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Голл сказал, что такого не было за последние 15 лет. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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