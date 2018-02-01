В США приезжали руководители трех российских спецслужб - СМИ
Главы трех главных разведывательных служб России недавно ездили в США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях. Об этом сообщает Радио Свобода.
30 января посол России в США подтвердил, что на консультации в США ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями.
The Washington Post сообщил, что на прошлой неделе в США приезжали еще двое чиновников - директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников и руководител Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.
Известно, что Бортников встретился с директором ЦРУ Майком Помпео.
В интервью Эху Москвы американский посол Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно имел встречи с руководителями российских разведслужб, но подробностей не уточнил.
"Хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами", - сообщили в ЦРУ.
29 января Помпео в интервью BBC сказал, что американские и российские ведомства сотрудничали, но Россия остается противником.
Бывшие сотрудники спецслужбы отметили тот факт, что в США приехали одновременно сразу трое российских чиновников. Бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Голл сказал, что такого не было за последние 15 лет.
Читайте также: Подсанкционный чиновник РФ Нарышкин летал в США на переговоры
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:48
-
09:30
-
11:33
-
10:16
-
10:46