В США приезжали руководители трех российских спецслужб - СМИ

Сразу трое глав разведовательных служб России приезжали на встречи в Вашингтон. С какой целью - точно не известно

Главы трех главных разведывательных служб России недавно ездили в США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях. Об этом сообщает Радио Свобода.



30 января посол России в США подтвердил, что на консультации в США ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями.



The Washington Post сообщил, что на прошлой неделе в США приезжали еще двое чиновников - директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников и руководител Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.



Известно, что Бортников встретился с директором ЦРУ Майком Помпео.



В интервью Эху Москвы американский посол Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно имел встречи с руководителями российских разведслужб, но подробностей не уточнил.



"Хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами", - сообщили в ЦРУ.



29 января Помпео в интервью BBC сказал, что американские и российские ведомства сотрудничали, но Россия остается противником.



Бывшие сотрудники спецслужбы отметили тот факт, что в США приехали одновременно сразу трое российских чиновников. Бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Голл сказал, что такого не было за последние 15 лет.

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