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США выделяют ООН $350 тысяч на расследование преступлений в Сирии

01.02.2018 06:47
Россия убила совместный механизм по расследованию, и теперь США дают финансирование на отдельное расследование действий Сирии
США выделяют ООН $350 тысяч на расследование преступлений в Сирии
Фото: Getty Images

США выделяют $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии. Об этом сообщили в миссии США в ООН.

В сообщении отмечается, что деньги пойдут на "международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии". 

Оно должно обеспечить ответственность за зверства режима Асада, включая применение химического оружия.

Правительство Франции 23 января объявило о введении санкции против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает "в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия".

Читайте также: Россия несет ответственность за химатаки в Сирии - Тиллерсон

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ЛIГАБiзнесIнформ
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