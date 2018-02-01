США выделяют ООН $350 тысяч на расследование преступлений в Сирии
США выделяют $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии. Об этом сообщили в миссии США в ООН.
В сообщении отмечается, что деньги пойдут на "международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии".
Оно должно обеспечить ответственность за зверства режима Асада, включая применение химического оружия.
Правительство Франции 23 января объявило о введении санкции против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает "в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия".
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