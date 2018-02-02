Госдеп и ЦРУ объяснили, зачем в США пустили глав спецслужб России

Руководители трех российских разведслужб - ФСБ, СВР и ГРУ - в начале года побывали в Вашингтоне

Темой недавней встречи директора ЦРУ Майкла Помпео с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Вашингтоне, вероятно, были вопросы национальной безопасности США. Об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт.

По словам чиновника, она не имеет права обсуждать то, как подсанкционный российский чиновник получил визу США, так как информация об этом является приватной по закону.

"Могу сказать, что если что-то затрагивает вопрос нацбезопасности, то, как и другие страны, мы можем снять (некоторые санкции), чтобы люди могли въехать в США", - пояснила Нойерт.

Спикер считает, что "ни для кого не является секретом то, что вопреки многим противоречиям между американскими и российскими властями, в некоторых сферам нам нужно работать сообща". Одной из таких тем она назвала борьбу с международным терроризмом и террористической сетью Исламского государства в частности.

"Мы периодически встречаемся с коллегами из российской разведки для того, чтобы обеспечить безопасность американцев", - заявил сам Помпео в письме лидеру Демпартии США в Сенате Чаку Шумеру, добавив, что на встречах также обсуждались "сложные темы, где наши интересы не совпадают". Демократ обратился с письмом также к директору Нацразведки Дэну Коутсу.

Помпео ранее предположил, что Кремль пытается снова вмешаться в американские выборы в Конгресс осенью 2018 года, пишет Голос Америки.

Читайте также: О чем Трампа расспросят по "российскому делу": версия NYT

31 января 2018 года появились сообщения о том, что главы трех главных разведслужб РФ на днях посетили США: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и руководитель Главного разведуправления ГШ ВС РФ Игорь Коробов.

Бывшие сотрудники ЦРУ отметили тот факт, что в США приехали одновременно сразу трое российских чиновников. Бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Голл сказал, что такого не было за последние 15 лет.

Как отметили некоторые СМИ, визиты россиян состоялись перед тем, как Белый дом объявил о новых санкциях против РФ, а Минфин США показал Конгрессу "кремлевский доклад" со списком приближенных к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, политиков и олигархов. По некоторым данным, первоначальный список был едва ли не в последний момент заменен другим, который во многом совпадает с рейтингов богатейших людей России по версии местного Форбса.

Читайте также: ФБР опасается, что Белый дом подрывает следствие по делу Трамп-РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.