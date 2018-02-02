Руководство ФБР и Минюста США политизируют расследования - Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напрямую обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции страны в "политизации" расследований против него. Свою мысль на этот счет он изложил у себя в Twitter.
"Высшее руководство, следователи ФБР и Минюста политизировали священный следственный процесс в угоду демократам и против республиканцев - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - возмутился американский лидер, добавив при этом, что "отдельные члены этих ведомств (за исключением руководства) - классные ребята".
Какие расследования он имел ввиду, когда написал эту реплику, Трамп не уточнил и в следующем твите.
The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 лютого 2018 р.
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