Руководство ФБР и Минюста США политизируют расследования - Трамп

Вероятно, президент США имеет ввиду так называемое "досье Нунеса", якобы компрометирующее расследование против Трампа. ФБР против его обнародования

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напрямую обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции страны в "политизации" расследований против него. Свою мысль на этот счет он изложил у себя в Twitter.

"Высшее руководство, следователи ФБР и Минюста политизировали священный следственный процесс в угоду демократам и против республиканцев - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - возмутился американский лидер, добавив при этом, что "отдельные члены этих ведомств (за исключением руководства) - классные ребята".

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 лютого 2018 р.





Спецслужбы США обеспокоены намерением команды президента опубликовать "меморандум Нунеса", который якобы компрометирует расследование против Трампа.





Это документ, составленный для глава комитета Палаты представителей США по разведке Девина Нунеса и основанный на секретной информации о приемах слежки ФБР, которые, по словам республиканцев, якобы были неправомерно применены спецслужбами для подрыва кампании и президентства Трампа.









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Какие расследования он имел ввиду, когда написал эту реплику, Трамп не уточнил и в следующем твите.