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Руководство ФБР и Минюста США политизируют расследования - Трамп

02.02.2018 15:52
Вероятно, президент США имеет ввиду так называемое "досье Нунеса", якобы компрометирующее расследование против Трампа. ФБР против его обнародования
Руководство ФБР и Минюста США политизируют расследования - Трамп
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напрямую обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции страны в "политизации" расследований против него. Свою мысль на этот счет он изложил у себя в Twitter.

"Высшее руководство, следователи ФБР и Минюста политизировали священный следственный процесс в угоду демократам и против республиканцев - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - возмутился американский лидер, добавив при этом, что "отдельные члены этих ведомств (за исключением руководства) - классные ребята".

Какие расследования он имел ввиду, когда написал эту реплику, Трамп не уточнил и в следующем твите.

Спецслужбы США обеспокоены намерением команды президента опубликовать "меморандум Нунеса", который якобы компрометирует расследование против Трампа.

Это документ, составленный для глава комитета Палаты представителей США по разведке Девина Нунеса и основанный на секретной информации о приемах слежки ФБР, которые, по словам республиканцев, якобы были неправомерно применены спецслужбами для подрыва кампании и президентства Трампа.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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