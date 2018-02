Руководство ФБР и Минюста США политизируют расследования - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напрямую обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции страны в "политизации" расследований против него. Свою мысль на этот счет он изложил у себя в Twitter.

"Высшее руководство, следователи ФБР и Минюста политизировали священный следственный процесс в угоду демократам и против республиканцев - то, что было немыслимо еще совсем недавно", - возмутился американский лидер, добавив при этом, что "отдельные члены этих ведомств (за исключением руководства) - классные ребята".

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!