На химзаводе в Китае произошел взрыв: один человек погиб

Причина взрыва неизвестна. На заводе как ращ делали капитальный ремонт

В Восточном Китае в провинции Шаньдун произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб и еще один пропал без вести, передает Синьхуа.



Химзавод расположен в местной зоне экономического развития. Взрыв произошел утром во время того, как там велся капитальный ремонт.



Шесть человек доставили в больницу с ранениями, у двоих из них тяжелые травмы.



Причины аварии пока неизвестны.

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