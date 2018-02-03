На химзаводе в Китае произошел взрыв: один человек погиб
03.02.2018 14:47
Причина взрыва неизвестна. На заводе как ращ делали капитальный ремонт
Фото: Global Look Press
В Восточном Китае в провинции Шаньдун произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб и еще один пропал без вести, передает Синьхуа.
Химзавод расположен в местной зоне экономического развития. Взрыв произошел утром во время того, как там велся капитальный ремонт.
Шесть человек доставили в больницу с ранениями, у двоих из них тяжелые травмы.
Причины аварии пока неизвестны.
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