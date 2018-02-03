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На химзаводе в Китае произошел взрыв: один человек погиб

03.02.2018 14:47
Причина взрыва неизвестна. На заводе как ращ делали капитальный ремонт
На химзаводе в Китае произошел взрыв: один человек погиб
Фото: Global Look Press

В Восточном Китае в провинции Шаньдун произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб и еще один пропал без вести, передает Синьхуа.

Химзавод расположен в местной зоне экономического развития. Взрыв произошел утром во время того, как там велся капитальный ремонт.

Шесть человек доставили в больницу с ранениями, у двоих из них тяжелые травмы.

Причины аварии пока неизвестны.

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