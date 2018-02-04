USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Сегодня на Кипре проходит второй тур президентских выборов

04.02.2018 08:56
Во второй тур вышли действующий президент и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ
Сегодня на Кипре проходит второй тур президентских выборов
Фото: скриншот видео

На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов.

Результаты выборов станут известны в 19:30.

По результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов. 

С ним во второй тур вышел также кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 