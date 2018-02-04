Сегодня на Кипре проходит второй тур президентских выборов
04.02.2018 08:56
Во второй тур вышли действующий президент и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ
Фото: скриншот видео
На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов.
Результаты выборов станут известны в 19:30.
По результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов.
С ним во второй тур вышел также кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
02.02.18
18:18
-
02.02.18
17:32
-
02.02.18
17:38
-
02.02.18
16:36
-
02.02.18
15:14
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров