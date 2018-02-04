Сегодня на Кипре проходит второй тур президентских выборов

Во второй тур вышли действующий президент и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ

На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов.

Результаты выборов станут известны в 19:30.

По результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов.

С ним во второй тур вышел также кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.

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