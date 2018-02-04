USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В США столкнулись два поезда: двое погибших

04.02.2018 14:43
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в США двое человек погибли, более 50 получили различные травмы
В США столкнулись два поезда: двое погибших
Фото: пресс-служба шерифа округа Лексингтон

В США пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом. Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Лексингтон, в результате погибли двое и травмированы более полусотни человек.

В пассажирском поезде в момент столкновения находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

На месте происшествия работают спасатели.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 