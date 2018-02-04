В США столкнулись два поезда: двое погибших
04.02.2018 14:43
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в США двое человек погибли, более 50 получили различные травмы
Фото: пресс-служба шерифа округа Лексингтон
В США пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом. Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Лексингтон, в результате погибли двое и травмированы более полусотни человек.
В пассажирском поезде в момент столкновения находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.
На месте происшествия работают спасатели.
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