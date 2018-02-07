США готовят "жесточайшие и агрессивные" санкции против КНДР

Предполагается, что о новых санкциях Вашингтон объявит еще до завершения Зимней Олимпиады в Южной Корее - то есть до 25 февраля

В ближайшие дни США намерены объявить о "жесточайших и самых агрессивных" экономических санкциях против Северной Кореи. Об этом после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио сказал вице-президент США Майкл Пенс, пишет Associated Press.

"Соединенные Штаты Америки вскоре раскроют самый жесткий и агрессивный раунд экономических санкций против Северной Кореи, и мы продолжим изолировать Северную Корею до тех пор, пока та раз и навсегда не откажется от своих ядерных и баллистических ракетных программ", - сказал Пенс.

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По данным агентства, американские чиновники отказались раскрывать подробности того, какие сферы затронут новые санкции.

Как пишет AP, о санкциях объявят еще до завершения Олимпиады в Южной Корее, то есть до 25 февраля.

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