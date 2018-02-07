Болельщицы из КНДР прибыли на Олимпиаду в Южную Корею - СМИ

Девушки были выбраны после тщательного отбора, включая изучение их семейного происхождения

Более 200 северокорейских болельщиц пересекли демаркационную линию с Южной Кореей сегодня, 7 февраля, для участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которая состоится 9 февраля. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прибывшие - часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком. Болельщики прибыли после оркестра Samjiyon. Контакты во время Олимпиады наблюдатели считают явными признаками оттепели в напряженных отношениях Севера и Юга Кореи, двух корейских государств перед Олимпийскими играми", - отмечается в сообщении.

Болельщицы были выбраны после тщательного отбора, включая изучение их семейного происхождения, взглядов, навыков и верности правящей Трудовой партии Кореи.

Северная Корея уже отправила делегацию из 46 человек. В ее составе 22 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях сборной женской хоккейной команды. У оркестра запланированы два выступления.

Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые публично появится на мировой арене, когда послезавтра, 9 февраля, посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

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