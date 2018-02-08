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За день до Олимпиады в Северной Корее устроили военный парад

08.02.2018 10:59
Сегодня в столице КНДР демонстрировали мощь тамошней армии: в шоу приняли участие около 13 тысяч военных
За день до Олимпиады в Северной Корее устроили военный парад
Скриншот из видеозаписи

Сегодня, за день до открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, власти КНДР решили продемонстрировать силу и провели в Пхеньяне военный парад. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщает AFP.

"В Северной Корее устроили парад на площади Ким Ир Сена", - рассказал чиновник.

При этом никакого официального сообщения властей КНДР о том, что будет проведен парад, не было, хотя прошлой весной каналы северян транслировали парад в прямом эфире.

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Как пишет агентство южан Yonhap, в мероприятиях по случаю 70-летия армии приняли участие около 13 тысяч военных, а за шоу наблюдали 50 тысяч зрителей.

Видео: efeinternational (архивное)

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ЛIГАБiзнесIнформ
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