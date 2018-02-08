За день до Олимпиады в Северной Корее устроили военный парад
Сегодня, за день до открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, власти КНДР решили продемонстрировать силу и провели в Пхеньяне военный парад. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщает AFP.
"В Северной Корее устроили парад на площади Ким Ир Сена", - рассказал чиновник.
При этом никакого официального сообщения властей КНДР о том, что будет проведен парад, не было, хотя прошлой весной каналы северян транслировали парад в прямом эфире.
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Как пишет агентство южан Yonhap, в мероприятиях по случаю 70-летия армии приняли участие около 13 тысяч военных, а за шоу наблюдали 50 тысяч зрителей.
Видео: efeinternational (архивное)
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