В Израиле закрыли часть воздушного пространства страны

Все полеты запрещены в северной части Израиля

Израиль закрыл часть воздушного пространства после обстрела системой ПВО Сирии. Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Полеты запрещены северней Шфаима, это недалеко от Тель-Авива.



На короткое время прекратил работу и аэропорт Тель-Авива, но уже снова работает в прежнем режиме.

В ночь на 10 февраля ПВО Сирии сработала в ответ на атаку израильской авиации по "иранским целям" - системах контроля, которые управляли иранским беспилотником.

Израильский истребитель разбился, пилоты успешно катапультировались.

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