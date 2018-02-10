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В Израиле закрыли часть воздушного пространства страны

10.02.2018 14:50
Все полеты запрещены в северной части Израиля
В Израиле закрыли часть воздушного пространства страны
Фото: Getty Images

Израиль закрыл часть воздушного пространства после обстрела системой ПВО Сирии. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Полеты запрещены северней Шфаима, это недалеко от Тель-Авива.

На короткое время прекратил работу и аэропорт Тель-Авива, но уже снова работает в прежнем режиме. 

В ночь на 10 февраля ПВО Сирии сработала в ответ на атаку израильской авиации по "иранским целям" - системах контроля, которые управляли иранским беспилотником.

Израильский истребитель разбился, пилоты успешно катапультировались.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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