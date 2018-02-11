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МИД: Украинцев на борту разбившегося Ан-148 не было

11.02.2018 18:30
Украинцев не было на борту разбившегося в России самолета Саратовских авиалиний, сообщил МИД
МИД: Украинцев на борту разбившегося Ан-148 не было
Фото: скриншот видео

Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, который сегодня, 11 февраля, потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщил дипломат Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", - написал он.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Затем появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России. Но компания эти заявления отрицала.

МЧС России официально опровергло информацию, что на месте крушения якобы нашли обломки вертолета.

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Глава МЧС сообщил, что на месте катастрофы нашли тела двух погибших, пишет Reuters. Также обнаружен первый "черный ящик".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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