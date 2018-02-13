Суд по делу о теракте в Стокгольме: подозреваемый признал вину

Сторона обвинения попросила для подозреваемого Рахмата Акилова пожизненное заключение

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в наезде на пешеходов в Стокгольме в апреле 2017 года, в первый день рассмотрения его дела в суде признал себя виновным. Об этом сообщает Радио Свобода.

На заседании 13 февраля адвокат Акилова заявил, что его подзащитный хотел спровоцировать "страх" и вывести Швецию из коалиции против террористов Исламского государства, которую возглавляют США.

Акилова обвиняют в том, что он похитил грузовик и въехал на нем в пешеходов на улице в центре Стокгольма 7 апреля. Тогда погибли пять человек. Инцидент квалифицировали как теракт.

Сторона обвинения попросила для 39-летнего Акилова пожизненное заключение. Обвиняемый должен выступить на суде 20 февраля. По расписанию, приговор должны озвучить в июне.

По данным узбекских следователей, в 2015 году Акилов пытался выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов. Его задержали на турецко-сирийской границе и депортировали в Швецию в связи с тем, что у него там был статус беженца.

7 апреля около 16:00 по киевскому времени в центре Стокгольма в здание торгового центра Åhlens въехал грузовик, сбив группу людей. Четыре человека погибли и 15 пострадали. Полиция задержала двоих подозреваемых.

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