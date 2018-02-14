Шульц покинул пост главы Социал-демократической партии Германии

Вместо Шульца возглавить партию может лидер социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил о своей отставке. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Шульц возглавлял партию около года.



На его должность номинировали лидера социал-демократов в Бундестаге Андреу Налес. Голосование пройдет на партийном съезда 22 апреля. Если Налес утвердят, то она станет первой женщиной главой СДПГ за более 150-летнюю историю партии.



Временно исполнять обязанности главы партии будет Олаф Шольц.



После коалиционных переговоров Шульц выразил желание возглавить министерство иностранных дел в будущем правительстве Германии и покинуть пост главы партии. Шульц сам предложил на свое место Налес, но это вызвало критику. В том числе был против нынешний глава МИД Зигмар Габриэль, который хотел остаться на посту.



9 февраля Шульц заявил, что не будет претендовать на должность министра иностранных дел. По данным немецких СМИ, Шульц обещал сохранить эту должность за Габриэлем. Официального подтверждения информации нет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



