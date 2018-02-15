Минфин США работает над новыми санкциями против России

Новые санкции будут в закрытом режиме обcуждаться с банкирами

Администрация президента США Дональда Трампа "активно работает" над введением санкций против России за вмешательство в выборы в 2016 году. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин, передает CNN.



"Мы активно работаем над этими санкциями", - заверил министр. По его словам, это вопрос будут обсуждать на закрытом брифинге с банкирами, где предоставят секретную информацию.



Точные сроки введения санкций пока не озвучиваются.

13 февраля три влиятельных сенатора от Демократической партии США призвали Трампа ввести санкции против близких к российскому президенту Владимиру Путину фигурантов "кремлевского доклада" - топ-чиновников, олигархов и политиков.

Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.

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