Россияне, предположительно, охраняли нефтяные и газовые месторождения, подконтрольные сирийскому режиму

В Сирии 15 российских наемников погибли в результате взрыва на складе боеприпасов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на наблюдателей сирийской обсерватории по правам человека.



Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор. Наемники там защищали нефтяные и газовые месторождения, которые контролирует сирийский режим.

Предположительно, повстанцы хотели попасть на склад, но затронули ловушку. Всего погибли 23 человека, из которых 15 - россияне.

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7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали уточнять в Минобороны РФ.

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