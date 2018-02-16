Экс-штабист Трампа пошел на сделку по российскому делу - CNN

Бывший коллега небезызвестного политтехнолога Пола Манафорта согласился работать с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера: это новый шаг в деле Трамп-РФ

Бывший советник предвыборного штаба ныне президента США Дональда Трампа Рик Гейтс намерен заключить сделку со спецпрокурором США по так называемому российскому делу Робертом Мюллером. Об этом сообщили на канале CNN, сославшись на знакомый с расследованием источник.

"Гейтс завершает обсуждение подробностей сделки", - коротко рассказал источник, не вдаваясь в детали.

Таким образом, Гейтс станет третьим фигурантом расследования Мюллера, который решился на сделку.

Как сообщили на CNN, работа с Гейтсом - еще один значительный шаг в этом деле, которое потенциально может завершиться обвинениями против Трампа или его топ-соратников. Пока что сотрудничество с Гейтсом, как полагают аналитики, используют для усиления давления на экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

В Белом доме заявили, что не переживают из-за таких подвижек в российском деле.

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Манафорт входил в предвыборный штаб Трампа. НАБУ подтвердило, что его имя 22 раза фигурирует в списках амбарной книги ПР. В интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его штаба в связи с этим скандалом.

Манафорт отрицает причастность ко взлому сервера штаба Демпартии, а также связи с российским правительством.

30 октября 2017 года Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс сдались властями. Имя второго фигурировало в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манаформа зарегистрировала на Кипре "для получения транзакций от политиков и бизнесменов в Восточной Европе".

68-летний Манафорт находился под следствием за возможные нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и сокрытие иностранного лоббирования. ФБР предъявило ему обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против властей США, отмывании денег, ложных заявлениях и умолчании о счетах в зарубежных банках. В обвинении отмечается, что Манафорт и Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии беглого президента Виктора Януковича, и при этом не зарегистрировались у генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать.

По данным обвинения, Гейтс и Манафорт перевели на офшорные счета более $75 млн.

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