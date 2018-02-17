Лавров назвал "болтовней" обвинение во влиянии на выборы в США

Вчера большое жюри федерального суда округа Колумбия обвинило 13 россиян и две российские компании во вмешательстве в президентские выборы в США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "болтовней" официальное обвинение США, выдвинутое 13 российским гражданам и двум компаниям во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом он сказал сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНИАН.

"Опубликовать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления", - сказал Лавров.

Он отметил, что в США также звучат заявления, опровергающие российское влияние на выборы. "Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет болтовней, простите за не очень дипломатическое выражение", - заявил Лавров.

Вчера большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило 13 россиян и две российские компании во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Американский Минюст намерен требовать от РФ экстрадиции обвиняемых.

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