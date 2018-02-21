Трамп признаёт, что Россия вмешалась в американские выборы

Президент США не считает, что попытки Кремля повлиять на результаты выборов 2016 года в самом деле повлияли на волеизъявление американских граждан

Американский лидер Дональд Трамп не отрицает, что россияне фактически вмешались в выборы президент США в 2016 году, но при этом убежден - их действия якобы не повлияли на результаты. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, транскрипт ее ответов доступен на сайте ведомства.

"Предельно ясно, что россияне вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы", - считает спикер.

По ее словам, "ясно и то", что предвыборный штаб кандидата-республиканца Трампа "никоим образом не вступал в сговор с россиянами" ради того, чтобы победить на выборах.

"Мы не регулируем ни Facebook, ни Google, хотя там по-прежнему немало (российских) ботов. Некоторым из этих компаний из частного сектора нужно противостоять этому, и им нужно быть добропорядочными американскими гражданами, и помочь нам предотвратить такие ситуации", - сказала она.

По словам спикера, Трамп якобы неоднократно признавал, что Кремль вмешался в выборы. Однако, когда ее спросили, почему же тогда хозяин Белого дома не ввел против РФ санкции за это, Сандерс отметила, что американский лидер "стал значительно жестче" в отношениях с российской властью. Она считает, что Трамп за год стал "жестче" к РФ, чем Барак Обама "за все восемь лет".

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Говоря о том, что некоторые обозреватели считают, что санкции за вмешательство РФ в выборы президента США недостаточно жесткие, Сандерс заявила: "Мы сделали даже больше, чем по CAATSA (санкционный закон по Ирану, КНДР и РФ, одобренный Конгрессом и подписанный в августе 2017-го Трампом, - ред.)".

Далее она уточнила, что именно сделано: российских дипломатов "выгнали с их дач", закрыли консульство в Сан-Франциско и учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке, ввели персональные санкции по списку Магнитского и ужесточили меры за агрессию против Украины.

"Это все определенно расстраивает россиян. Это частично (расплата) за то, что они сделали в 2016 году на наших выборах", - подчеркнула она.

Сандерс не пожелала отвечать на прямой вопрос о том, что Трамп собирается делать, имея на руках новые доказательства российского вмешательства в выборы, которые недавно обнародовал офис спецпрокурора США Роберта Мюллера. Минюст страны назвал 13 граждан РФ и три российские компании, которые, по мнению следствия, за этим стоят.

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