У Трампа готовят новые санкции для России: за выборы и NotPetya

Администрация США ответила на критику оппонентов за то, что Белый дом якобы мало что делает по делам о вмешательстве РФ в выборы и о кибератаке-2017

Белый дом рассматривает необходимость внедрения новых санкции против России за ее вмешательство в выборы президента 2016 года и организованные из РФ прошлогодние "разрушительные кибератаки". Как пишет агентство Reuters, об этом заявили топ-чиновники администрации США, отвечая на критику оппонентов власти.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США, которые почти единогласно приняли новый санкционный законопроект против РФ летом 2017 года, критикуют Дональда Трампа за "поблажки Москве". Законодатели обвинили президента США в "мягкотелости" по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину.

Эти обвинения зазвучали после январского решения Белого дома не объявлять санкции против РФ по новому закону, так как "старые и так действуют".

На брифинге для группы журналистов трое топ-чиновников, которые разрабатывают санкции, заверили, что этот процесс идет медленно "по юридическим причинам", и ускорить его из-за критику якобы никак нельзя. При этом чиновники не углублялись в то, когда администрация Трампа решит все же ввести новые санкции и какими они будут.

"Процесс по санкциям длительный, сложный и не самый красивый, но когда будут доказательства и мы будем готовы, они будут введены", - заявил один из чиновников.

По их словам, в Белом доме прорабатывают меры в ответ на "разрушительную кибератаку вируса NotPetya" в июне 2017 года, за которой, как заявили у Трампа на прошлой неделе, стоят российские военные. Эта хакерская диверсия "распространилась по всему миру, вызвав убытки на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке".

Другой чиновник позднее заявил Reuters, что США "определенно" отреагируют на кибератаку NotPetya.

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21 февраля 2018 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп не отрицает, что россияне фактически вмешались в выборы президент США в 2016 году, но при этом убежден - их действия якобы не повлияли на результаты.

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