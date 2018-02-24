В ООН из-за России откладывают голосование за резолюцию по Сирии

За неделю в Восточной Гуте, где держит оборону сирийская оппозиция, из-за обстрелов и бомбардировок погибли 462 человека, почти сотня из них - дети

Совет безопасности ООН вновь отложил голосование за резолюцию о прекращении огня в Сирии из-за позиции России, требующей внести правки в проект документа. Резолюцию могут вынести на голосование сегодня, 24 февраля, сообщает служба Би-би-си.

Документ, рассмотрение которого Совбез, начиная с 22 февраля, откладывал уже несколько раз, предполагает введение в Сирии 30-дневного перемирия для доставки гумпомощи и эвакуации раненых из районов активных боев.

Западные дипломаты обвинили РФ, ключевого союзника сирийского диктатора Башара Асада, в том, что она, требуя отложить голосование, тянет таким образом время.

На Западе подозревают, что Москва своими действиями дает Дамаску возможность нанести последний удар по силам оппозиции, которые держат оборону в Восточной Гуте, недалеко от сирийской столицы.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последнюю неделю в Восточной Гуте от постоянных обстрелов и бомбардировок погибли 462 человека, почти сотня из них - дети.

В предложенном Кувейтом и Швецией проекте резолюции содержится призыв ввести перемирие по всей Сирии спустя 72 часа после принятия документа Совбезом ООН. Через двое суток после полного прекращения огня должны начаться поставки помощи и медэвакуация.

Читайте также: За последние 72 часа в Восточной Гуте убиты 370 человек - ООН

США, Великобритания и Франция призывают безотлагательно проголосовать за резолюцию. В то же время Россия заявляет, что поддержит документ "при определенных условиях".

Согласно проекту резолюции, перемирие не будет распространяться на джихадистов Исламского государства и организацию Джебхат ан-Нусра.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня не должно касаться и других группировок, которые якобы сотрудничают с вышеназванными и, по словам дипломата, обстреливают Дамаск.

23 февраля 2018 года президент США Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии "позорными".

20 февраля Госдепартамент США призвал РФ прекратить поддержку режима Асада в Сирии на фоне обстрелов в Восточной Гуте.

Читайте также: Макрон: Франция нанесет удар по Сирии, если применялось химоружие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.