Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, сообщает Deutsche Welle.
Текст документа, который ранее был изменен по требованию России, поддержали все 15 членов Совбеза.
Согласно резолюции, режим прекращения огня должен начаться в Сирии немедленно. Это даст возможность осуществить гуманитерные поставки местному населению.
Как пояснили в украинском МИД, режим тишины не предусматривает прекращение огня против террористов Исламского государства, Аль-Каиды и Джебгат Ан-Нусри, операцию против которых проводит международная коалиция во главе с США.
24 февраля стало известно, что в результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских.
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