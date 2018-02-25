Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

Перемирие должно начаться немедленно и даст возможность осуществить гуманитерные поставки местному населению

Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

Текст документа, который ранее был изменен по требованию России, поддержали все 15 членов Совбеза.

Согласно резолюции, режим прекращения огня должен начаться в Сирии немедленно. Это даст возможность осуществить гуманитерные поставки местному населению.

Как пояснили в украинском МИД, режим тишины не предусматривает прекращение огня против террористов Исламского государства, Аль-Каиды и Джебгат Ан-Нусри, операцию против которых проводит международная коалиция во главе с США.

24 февраля стало известно, что в результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских.

Читайте также: "Найди отличие": Климкин сравнил разрушенные Сирию и Донбасс

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.