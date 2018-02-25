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Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

25.02.2018 08:12
Перемирие должно начаться немедленно и даст возможность осуществить гуманитерные поставки местному населению
Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
Фото: gettyimages.com

Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

Текст документа, который ранее был изменен по требованию России, поддержали все 15 членов Совбеза.

Согласно резолюции, режим прекращения огня должен начаться в Сирии немедленно. Это даст возможность осуществить гуманитерные поставки местному населению.

Как пояснили в украинском МИД, режим тишины не предусматривает прекращение огня против террористов Исламского государства, Аль-Каиды и Джебгат Ан-Нусри, операцию против которых проводит международная коалиция во главе с США.

24 февраля стало известно, что в результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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