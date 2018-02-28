Польские дипломаты едут в Израиль обсуждать закон об ИНП
Делегация правительства Польши в среду, 28 февраля, приедет в Израиль для обсуждения скандальных правок в закон об Институте национальной памяти, сообщает AFP.
Эти правки установили наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха.
С польской стороны делегацию возглавит замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий, с израильской - генеральный директор МИД Юваль Ротем. В переговорах будут участовать и представители Мемориала жертв Голодомора, а также историки и дипломаты.
В парламенте Израиля должны рассмотреть законопроект, согласно которому польский закон приравнивается к отрицанию Холокоста.
Читайте также: Еще один польский закон может ухудшить отношения Польши и Израиля
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01:02
-
22.02.18
12:35
-
23.02.18
09:15
-
вчера
17:44
-
вчера
08:00
Новости партнеров
- 69548
- 66370
- 41185
- 30422
- 29335