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Польские дипломаты едут в Израиль обсуждать закон об ИНП

28.02.2018 02:52
Представители МИД Польши едут в Израиль для обсуждения закона, который Израиль хочет приравнять к отрицанию Холокоста
Польские дипломаты едут в Израиль обсуждать закон об ИНП

Делегация правительства Польши в среду, 28 февраля, приедет в Израиль для обсуждения скандальных правок в закон об Институте национальной памяти, сообщает AFP.

Эти правки установили наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха.

С польской стороны делегацию возглавит замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий, с израильской - генеральный директор МИД Юваль Ротем. В переговорах будут участовать и представители Мемориала жертв Голодомора, а также историки и дипломаты. 

В парламенте Израиля должны рассмотреть законопроект, согласно которому польский закон приравнивается к отрицанию Холокоста. 

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