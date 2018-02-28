Польские дипломаты едут в Израиль обсуждать закон об ИНП

Представители МИД Польши едут в Израиль для обсуждения закона, который Израиль хочет приравнять к отрицанию Холокоста

Делегация правительства Польши в среду, 28 февраля, приедет в Израиль для обсуждения скандальных правок в закон об Институте национальной памяти, сообщает AFP.



Эти правки установили наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха.



С польской стороны делегацию возглавит замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий, с израильской - генеральный директор МИД Юваль Ротем. В переговорах будут участовать и представители Мемориала жертв Голодомора, а также историки и дипломаты.

В парламенте Израиля должны рассмотреть законопроект, согласно которому польский закон приравнивается к отрицанию Холокоста.

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