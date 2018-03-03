В Москве силовики задержали сторонников Навального

Силовики задержали активистку Елену Захарову, которая пришла на акцию с плакатом о Сирии

В Лужниках, где проходил митинг в поддержку президента России Владимира Путина, задержали нескольких сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Дождь.

По информации ОВД-Инфо, один из задержанных нес с собой наклейки и значки.

"Активистов держат в служебном помещение и запугивают их", - сказал координатор штаба Навального в Королеве Алексей Голышев.

Силовики также задержали активистку Елену Захарову. "Она пришла на акцию с плакатом о Сирии. Ее отвезли в отдел полиции по району Хамовники", - отмечается в сообщении.

У предвыборного штаба Путина задержали двух зоозащитниц Марию Погодину и Наталью Анашину, которые фотографировались с двумя пластиковыми табличками с символикой акции "Живая линия" за защиту животных.

Сотрудники полиции расценили это как "несанкционированный пикет".

По информации ОВД-Инфо, в нескольких городах России 28 января задержали по меньшей мере 250 человек. Есть информации о применении силы к некоторым задержанным.

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