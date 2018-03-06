"Мясо собирали по полю": данные с базы Вагнера о разгроме в Сирии

По данным людей, которые живут около лагеря ЧВК в Молькино (РФ), 7 февраля ВВС США в Сирии уничтожили 87 наемников, а более сотни "пропали без вести"

На хуторе Молькино в Краснодарском крае РФ, где расположен лагерь путинских наемников из ЧВК Вагнера, говорят, что в результате авианалета ВВС США на позиции россиян под сирийским городом Дейр-эз-Зор 7 февраля были уничтожены 87 боевиков группировки, и еще более 100 человек "пропали без вести". Об этом говорится в материале российского ресурса znak.com, чей представитель побывал на базе наемников под предлогом "хотел бы узнать судьбу расстрелянных в Сирии друзей".

Лагерь российских наемников на службе Кремля уже около пяти лет расположен в 30 км по трассе М-4 на юг от Краснодара на территории базы 10-й бригады ГРУ ГШ ВС РФ.

По словам представителя СМИ РФ, движение около КПП базы "довольно оживленное", а по периметру лагеря ЧВК из трех казарм установлены видеокамеры, которые, однако, наблюдают внутреннюю ситуацию, а не то, что происходит снаружи.

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Несмотря на разгром 7 февраля, никто на базе "и не думает прекращать набор" желающих повоевать за деньги. Более того, базу намерены расстраивать еще больше.

Вид на казармы ЧВК (фото - znak.com):

На вопрос, почему родственникам уничтоженных наемников ничего не говорят, один из пожилых жителей Молькино, бывший военный, сказал: "Они ничего не скажут. Это такая компания, что там полный п****ц, ничего там не узнать. Даже я, тут живу и работаю с ними, но все равно мало что знаю. С ними разговариваешь, а они делают вид, что ничего не знают, ничего не понимают, о чем ты. А я-то знаю даже ребят, которые там в эпицентре находились прямо".

По его словам, о том, как американские ВВС разгромили группировку в Сирии, "нельзя рассказывать, матерям особенно: сердце только сорвут": "Это только в Москве говорят, что наших там не было. 87 человек погибших там ребят и еще пропавших много - более 100 человек. Без вести. Их разорвало там в куски прямо, мясо собирали по полю и сюда отправляли, в Ростов и Петербург".

Бывший военный заявил, что "наши первые начали": "Их артиллерия, наших, то есть, *** по курдам. А курды под американцами ходят. Те предупредили, что прекращайте. А наши - нет, ***! Им же надо завод этот нефтеперегонный отобрать. Вот и получили".

Лагерь ЧВК, спутниковый снимок:

Собеседник издания заявил, что ранее за погибшего наемника семье платили 5 млн рублей, в сейчас "по 3 млн уже только дают". При вхождении в ЧВК наемники всё сдают: паспорта и удостоверения, им выдают жетоны и только по ним опознают потом. Платят по 200 тысяч рублей (около $3 тысячи) в месяц с боевыми.

Новые партии наемников, пишет издание, руководство РФ отправляет на полгода в Сирию и другие горячие точки, вроде Южного Судана, с военного аэродрома в Ростове.

Место расположения лагеря наемников на карте региона:

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме.

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