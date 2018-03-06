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Собчак просит посольство Украины разрешить ей поездку в Крым

06.03.2018 18:15
По ее словам, она поедет в Крым, только если получит на это разрешение посольства Украины
Собчак просит посольство Украины разрешить ей поездку в Крым
Ксения Собчак (фото - instagram.com/xenia_sobchak)

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в этот регион. 

18 октября 2017 года Cобчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента государства-агрессора России в 2018 год.

8 февраля 2018 года Центризбирком зарегистрировал ее в качестве кандидата на пост президента России, Собчак выдвигается от партии Гражданская инициатива. 

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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