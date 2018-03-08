Землетрясения в Папуа-Новой Гвинее: погибли более 100 человек

В правительстве считают, что на восстановление страны уйдут месяцы и годы

Число погибших в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее выросло до 100 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Землетрясение произошло 10 дней назад, и сейчас удалось подсчитать количество всех жертв, а также оценить убытки.

"Возмещение ущерба от этой катастрофы займет месяцы, а то и годы... Землетрясение уже унесло жизни примерно 100 жителей Папуа-Новой Гвинеи, причем много еще пропавших без вести и тысячи людей получили ранения", - премьер-министр страны Питер О'Нил.

Австралия и Новая Зеландия направили в страну вертолеты с гуманитарной помощью, в частности воду и медикаменты.

26 февраля 2018 года мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее, вызвав оползни и разрушения.

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