USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Отравленный вместе с экс-шпионом РФ полицейский вышел из комы

08.03.2018 14:28
Состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, тяжелое, но есть надежда на улучшение, сообщили в британском МВД
Отравленный вместе с экс-шпионом РФ полицейский вышел из комы
Иллюстративное фото (recruit.college.police.uk)

Сотрудник полиции, которого госпитализировали в результате отравления вместе с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью, вышел из комы и начал говорить. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд, передает The Guardian.

Состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, по-прежнему тяжелое, но есть надежда на улучшение, рассказала глава МВД. 

Скрипаль и его дочь остаются в коме.

Читайте также: Экс-шпион РФ общался с британцем, готовившим "досье" Трампа - СМИ

Уточнять информацию о веществе, которым они были отравлены, в МВД отказались. Однако, как сообщили в полиции вчера, речь идет о веществе нервно-паралитического действия.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 