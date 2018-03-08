Отравленный вместе с экс-шпионом РФ полицейский вышел из комы

Состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, тяжелое, но есть надежда на улучшение, сообщили в британском МВД

Сотрудник полиции, которого госпитализировали в результате отравления вместе с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью, вышел из комы и начал говорить. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд, передает The Guardian.

Состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, по-прежнему тяжелое, но есть надежда на улучшение, рассказала глава МВД.

Скрипаль и его дочь остаются в коме.

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Уточнять информацию о веществе, которым они были отравлены, в МВД отказались. Однако, как сообщили в полиции вчера, речь идет о веществе нервно-паралитического действия.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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