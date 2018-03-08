СМИ узнали, кто может стать новым главой МИД Германии

Официального подтверждения пока нет

Должность министра иностранных дел Германии может занять Хайко Маас, бывший министр юстиции. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие издания Focus Online и Spiegel.

Официального подтверждения пока нет. Социал-демократы планируют обнародовать список кандидатов на министерские посты завтра, 9 марта.

Нынешний глава МИД Зигмар Габриэль высказал мнение, что Маас мог бы стать "блестящим" его преемником и справиться с руководством внешнеполитическим ведомством Германии.

Маас - бывший министр юстиции Германии. Он был одним из инициаторов законопроекта о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений.

Как стало известно ранее сегодня, Габриэль в составе нового правительства не останется на своем нынешним посту, однако продолжит быть депутатов бундестага.

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