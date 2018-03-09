В США ответили Путину: Захотим уничтожить - вы будете бессильны
Американские подводные лодки способны при необходимости уничтожить Россию. Об этом в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен, сообщает Голос Америки.
Так он ответил на вопрос законодателей о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о новейшем российском ядерном оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет.
"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил Гайтен.
"Они не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу", - добавил он.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".
"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте", - заявил Руд.
По его словам, разработка Россией новых ядерных вооружений не является ответом на якобы отказ Вашингтона соблюдать соглашения в области контроля над вооружениями. Руд отметил, что США продолжают выполнять свои обязательствам в этой области.
"К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего", - сказал он.
Издание сообщает, что проект бюджета на 2019 год предусматривает выделение дополнительных $24 млрд на поддержку и модернизацию ядерных сил страны.
Гайтен назвал Россию и Китай потенциальными противниками США.
"Мы не можем допустить, чтобы они считали, что могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить", - сказал он.
Ранее Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. По его словам, информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф.
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