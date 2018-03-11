Марин Ле Пен предложила провести ребрендинг Национального фронта

Новое названия представлено в рамках "глубокой трансформации", поскольку старое ассоциируется с коррупционными скандалами, расизмом и антисемитизмом

Лидер французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен предложила провести ребрендинг партии, представив новое название своей политсилы. Об это сообщает Le Figaro.

Согласно сообщению, новое название Ле Пен предложила во время конгресса партии в воскресенье. Она предложила однопартийцам переименовать Национальный фронт в Rassemblement national, что переводится как Национальное собрание.



Стоит отметить, что такая инициатива впервые была озвучена после поражения Ле Пен на выборах во Франции, поскольку у многих название партии ассоциируется с коррупционными скандалами, расизмом и антисемитизмом. Тогда Ле Пен заявила о предстоящей "глубокой перезагрузке". Такой шаг направлен на расширение электората.



Отмечается, что новое название политической силы будет выдвинуто на почтовое голосования членов, а результат станет известен не ранее, чем через шесть недель. Если члены партии отвергнут предложение Ле Пен, то партия и дальше будет носить название Национальный фронт.



Также сказано, что во время съезда Национального фронта Ле Пен была переизбрана на посту главы партии.



21 сентября заместитель председателя ультраправой французской партии правой Национальный фронт Флориан Филиппо объявил о выходе из партии.



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