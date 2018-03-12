США заявили о готовности к односторонним действиям против Асада
Посол США в ООН Никки Хейли в понедельник заявила, что Вашингтон "по-прежнему готов действовать по своему усмотрению", если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты в своем новом проекте резолюции просят Совбез ООН потребовать немедленного 30-дневного прекращения огня в Дамаске и в Восточной Гуте.
"Это не та мера, которую мы предпочитаем, но это та мера, которую мы уже демонстрировали и к которой снова прибегнем при необходимости", - сказал Хейли Совету Безопасности.
"Когда международное сообщество последовательно не в состоянии действовать, бывают случаи, когда государства вынуждены предпринимать свои собственные действия", - добавила она.
Хейли напомнила, что в прошлом году США разбомбили воздушную базу сирийского правительства, откуда была осуществлена химическая атака.
В результате бомбардировок союзными войсками Асада в сирийской Восточной Гуте за три недели погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.
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