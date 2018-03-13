Турция начала осаду сирийского Африна - СМИ
Генштаб ВС Турции заявил об окружении и начале осады сирийского города Африн с 12 марта 208 года. Об этом сообщает Анадолу.
По данным издания, операция Оливковая ветвь успешно продолжается, и в ходе нее уничтожаются только террористы, их убежища, укрытия, позиции, склады боеприпасов, автомобили.
"С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста. Турция продолжит делать все возможное для того, чтобы мирное население не пострадало в ходе операции. ВС Турции продолжают проводить наземные и воздушные операции", - говорится в сообщении.
После начала осады Африна подразделениями ВС Турции и отрядами Сирийской освободительной армии создан коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.
10 марта 2018 года турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии.
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