Турция начала осаду сирийского Африна - СМИ

С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста

Генштаб ВС Турции заявил об окружении и начале осады сирийского города Африн с 12 марта 208 года. Об этом сообщает Анадолу.

По данным издания, операция Оливковая ветвь успешно продолжается, и в ходе нее уничтожаются только террористы, их убежища, укрытия, позиции, склады боеприпасов, автомобили.

"С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста. Турция продолжит делать все возможное для того, чтобы мирное население не пострадало в ходе операции. ВС Турции продолжают проводить наземные и воздушные операции", - говорится в сообщении.

После начала осады Африна подразделениями ВС Турции и отрядами Сирийской освободительной армии создан коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.

10 марта 2018 года турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии.

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