СМИ: В Греции украинского моряка приговорили к пожизненному сроку

Украинца приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку сирийских беженцев

В Греции украинский моряк получил тюремный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Об этом сообщает ТСН.



Суд приговорил 40-летнего Дениса Бровченко к 180 годам тюрьмы, сообщил журналистам брат осужденного Андрей.

Скандал с осуждением украинский в Греции за подобными обвинениями набрал обороты в феврале 2018 года, когда родные задержанных совместно с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в Киеве и публично обратились за помощью в МИД.

Осужденные и их родственники жалуются, что украинские дипломаты не прилагают соответствующих усилий для помощи морякам. Ведь приговоры, которые им присуждают греческие суды, достигают 25-200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают значительно меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отсиживают в греческих тюрьмах всего несколько лет.

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