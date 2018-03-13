СМИ: В Греции украинского моряка приговорили к пожизненному сроку
В Греции украинский моряк получил тюремный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Об этом сообщает ТСН.
Суд приговорил 40-летнего Дениса Бровченко к 180 годам тюрьмы, сообщил журналистам брат осужденного Андрей.
Скандал с осуждением украинский в Греции за подобными обвинениями набрал обороты в феврале 2018 года, когда родные задержанных совместно с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в Киеве и публично обратились за помощью в МИД.
Осужденные и их родственники жалуются, что украинские дипломаты не прилагают соответствующих усилий для помощи морякам. Ведь приговоры, которые им присуждают греческие суды, достигают 25-200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают значительно меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отсиживают в греческих тюрьмах всего несколько лет.
Читайте также: На родину вернулись освобожденные в Ливии украинцы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:15
-
13:35
-
08:00
-
13:54
-
09:00
Новости партнеров
- 60210
- 42265
- 31919
- 30521
- 29692