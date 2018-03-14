Во Франции разбился вертолет: есть жертвы
14.03.2018 09:20
В результате аварии погибли два человека
Фото: скриншот видео
Во Франции разбился вертолет, в результате 70-летний пилот и 30-летний пассажир погибли. Об этом сообщает Nice Matin.
Авария произошла в 20 километрах от города Перпиньян. Причину крушения пока не называют.
По данным полиции, вертолет сгорел после падения. Жандармерия воздушного транспорта должна выяснить обстоятельства трагедии.
11 февраля 2018 года три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона.
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