Во Франции разбился вертолет: есть жертвы

В результате аварии погибли два человека

Во Франции разбился вертолет, в результате 70-летний пилот и 30-летний пассажир погибли. Об этом сообщает Nice Matin.

Авария произошла в 20 километрах от города Перпиньян. Причину крушения пока не называют.

По данным полиции, вертолет сгорел после падения. Жандармерия воздушного транспорта должна выяснить обстоятельства трагедии.

11 февраля 2018 года три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона.

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