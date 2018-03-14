РФ назвала враждебным шагом высылку своих дипломатов из Британии

Послу РФ в Великобритании Александру Яковенко уже объявлено о признании 23 российских дипломатов персонами нон грата

Посольство России в Великобритании назвало решение Лондона о высылке 23 дипломатов РФ неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве заявили, что это решение - "необоснованный и недальновидный шаг".

"Рассматриваем этот враждебный шаг как совершенно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

Там также подтвердили, что послу РФ в Великобритании Александру Яковенко уже объявлено о признании 23 российских дипломатов персонами нон грата.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России сутки, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

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