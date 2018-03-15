Вслед за Тиллерсоном из Госдепартамента уходят чиновники - СМИ

После увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона последуют увольнения ряда высокопоставленных служащих Государственного департамента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



В конце марта вместе с Тиллерсоном должны уйти двое чиновников: руководитель аппарата Маргарет Петерлин и ее заместитель Кристин Цикконе.



Они уже подали в отставку 13 марта и Тиллерсон принял ее. До 31 марта обе помощницы будут заниматься передачей дел.

Временно выполнять обязанности госсекретаря будет Джон Салливан.

13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле.

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