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Вслед за Тиллерсоном из Госдепартамента уходят чиновники - СМИ

15.03.2018 02:35
Двое высокопоставленных служащих уже подали в отставку и вместе с Тиллерсоном уйдут в конце марта
Вслед за Тиллерсоном из Госдепартамента уходят чиновники - СМИ

После увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона последуют увольнения ряда высокопоставленных служащих Государственного департамента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В конце марта вместе с Тиллерсоном должны уйти двое чиновников: руководитель аппарата Маргарет Петерлин и ее заместитель Кристин Цикконе.

Они уже подали в отставку 13 марта и Тиллерсон принял ее. До 31 марта обе помощницы будут заниматься передачей дел. 

Временно выполнять обязанности госсекретаря будет Джон Салливан. 

13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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