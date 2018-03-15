КНДР пытается организовать встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Договариваться о встрече лидеров США и КНДР будут главы МИД Северной Кореи и Швеции

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо направился в Швецию, которая может сыграть важную роль в организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает AFP.

В МИД Китая сообщили, что Ли Йонг Хо на пути в Швецию сделал пересадку в Пекине.

В МИД Швеции информируют, что встречи между министрами обеих стран состоятся 15 и 16 марта. На них планируют обсудить роль Швеции в консульских вопросах, которая через свое посольство в Северной Корее также представляет интересы США, Канады и Австралии.

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На прошлой неделе Дональд Трамп назвал Швецию и Швейцарию главными претендентами на проведение встречи США и КНДР.

9 марта в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

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