Трамп: Похоже, Россия стоит за отравлением Скрипаля

Президент США отметил, что общался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте

Президент США Дональд Трамп заявил, что, похоже, Россия стоит за отравлением бывшего российского шпиона и его дочери в Британии в начале этого месяца. Об этом президент США сказал во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает Reuters.

"Похоже, что русские стоят за этим", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что общался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте, назвав его "очень грустной ситуацией", к которой Соединенные Штаты "относятся очень серьезно".

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление о нападении с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, заявив, что ответственность России является "единственным правдоподобным объяснением".

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