Полиция больше не считает, что россияне в Британии в безопасности

Службы безопасности Британии пересмотрели свое мнение о том, что россияне в их стране подвергаются минимальному риску

Полиция Великобритании связывается со многими российскими эмигрантами, чтобы обсудить их безопасность. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, полиция прибегла к этой мере в ходе расследования убийства в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова.

Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище в 2010 году после того, как он бежал из Москвы.

Полиция сообщила агентству, что службы безопасности пересмотрели свое мнение о том, что россияне в Британии подвергаются минимальному риску.

13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Позже появилось сообщение британской полиции о том, что россиянин был задушен. Открыто дело по статье Убийство.

Перед этим, 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль. Также пострадала его дочь Юоия.

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