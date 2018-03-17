Полиция больше не считает, что россияне в Британии в безопасности
Полиция Великобритании связывается со многими российскими эмигрантами, чтобы обсудить их безопасность. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, полиция прибегла к этой мере в ходе расследования убийства в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова.
Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище в 2010 году после того, как он бежал из Москвы.
Полиция сообщила агентству, что службы безопасности пересмотрели свое мнение о том, что россияне в Британии подвергаются минимальному риску.
13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Позже появилось сообщение британской полиции о том, что россиянин был задушен. Открыто дело по статье Убийство.
Перед этим, 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль. Также пострадала его дочь Юоия.
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