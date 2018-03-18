Welt: 58% немцев хотели бы политического сближения с Россией

58% опрошенных изданием Welt хотели бы, чтобы Германия сблизилась с Россией; большинство из них являются сторонниками Альтернативы для Германии

58% немецких граждан, опрошенных Welt, хотели бы сближения Германии с Россией. 26% респондентов выступают за то, чтобы Германия от России дистанцировалась, пишет издание.



14% опрошенных вполне довольны текущим положением дел.



Большинство сторонников сближения с РФ (81%) являются также сторонниками партии Альтернатива для Германии. Эта партия вообще считается дружественной Владимиру Путину. Однако немало сторонников сближения среди электората немецких левых и Свободной демократической партии (FDP).



После убийства в Великобритании российского экс-разведчика Германия решила восстановить службу контрразведки: в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) создан отдел для слежки за иностранными спецслужбами. Еще одной причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии.



Помимо России и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.