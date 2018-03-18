Выборы в России: Путин набрал более 70% голосов - экзитпол

На втором месте - Павел Грудинин, у которого 11,2% голосов

Согласно экзитполу Всероссиийского центра изучения общественного мнеения, в первом туре президентских выборов в России нынешний президент Владимир Путин набрал 73,9% голосов.

На втором месте - Павел Грудинин, у которого 11,2%.

У Владимира Жириновского, согласно экзитполу, 6,7%, у Ксении Собчак - 2,5%, у сооснователя партии Яблоко Григория Явлинского 1,6%, у Бориса Титова 1,1%, у Сергея Бабурина 1,0%, у Максима Сурайкина 0,8%.

Ранее сегодня в ЦИК РФ заявили, что явка на выборах в России 59,93%.

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