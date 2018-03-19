Евросоюз не признал выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Наблюдатели ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека не проводили наблюдение за выборами на оккупированном Россией полуострове

Евросоюз не признает результаты проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что наблюдатели ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека не проводили наблюдение за выборами на оккупированном Россией полуострове.

Дипломаты государств-членов ЕС участвовали в наблюдении за ходом голосования, однако только на признанных территориях РФ.

"ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявила Косьянчич.

По ее словам, миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ признала, что выборы были эффективно и открыто скоординированы Центральной избирательной комиссией РФ и проведены в течение одного дня. Вместе с тем были зарегистрированы нарушения, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета голосов.

Косьянчич призвала Россию расследовать эти нарушения.

По итогам посчитанных 99,75%, нынешний президент Владимир Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79%, у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.

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