"Никаких хитростей": Си Цзиньпин пригрозил Тайваню и Гонконгу

Председатель КНР предостерег отдельные регионы страны от сепаратистских настроений

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в речи на закрытии ежегодной парламентской сессии назвал Китай растущей глобальной державой и заявил, что любые попытки разделить страну обречены на провал. Об этом сообщает ВВС.

Речь Си Цзиньпина стала серьезным предостережением от сепаратистских поползновений - в первую очередь это предупреждение было адресовано Тайваню и Гонконгу. Председатель КНР отметил, что для процветания страна должна быть единой и подчеркнул, что считает абсолютно невозможным "отделить хотя бы один дюйм от территории Китая".

"Все попытки и хитрости, направленные на то, чтобы разделить страну, обречены на провал и будут осуждены народом, и их инициаторы будут наказаны историей", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин также сказал, что Китай не может позволить себе расслабиться и быть довольным своим нынешним экономическим развитием.

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Ранее сообщалось, что действующий председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин больше не ограничен в сроках своей каденции и может свободно переизбираться на должность главы государства каждые пять лет.

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