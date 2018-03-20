Трамп хочет встретиться с Путиным - СМИ
20.03.2018 21:25
Кроме "гонки вооружений", президент США якобы хочет обсудить с лидером РФ Украину, Северную Корею и Сирию
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США. Об этом сообщает АР со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам собеседника агентства, Трамп хотел бы встретиться с Путиным в "не слишком отдаленном будущем".
Кроме "гонки вооружений", президент США якобы хочет обсудить с лидером РФ Украину, Северную Корею и Сирию.
Издание отмечает, что этот комментарий пришел после того, как Трамп назвал "очень хорошим разговором" сегодняшний звонок Путину.
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