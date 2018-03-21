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Туск отказался поздравлять Путина из-за отравления Скрипаля

21.03.2018 19:50
"После нападения в Солсбери я не настроен праздновать повторное назначение президента Путина", - сказал Туск
Туск отказался поздравлять Путина из-за отравления Скрипаля
Дональд Туск (фото - Flickr/© European Union 2016 - Eu Parliament)

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ из-за покушения на жизнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

"После нападения в Солсбери я не настроен праздновать повторное назначение президента Путина", - сказал Туск журналистам.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах, однако напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением в Британии. Также Путина поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Британская сторона обвинила в причастности к покушению Россию, так как вещество, с помощью которого был отравлен Скрипаль и его дочь, было, по информации Британии, произведено в РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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